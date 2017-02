Salvini: Pronti a votare, legge elettorale subito, poi alle urne

Roma, 12 feb. (askanews) - "Gli italiani oramai hanno capito che chiunque prenda a pretesto la legge elettorale, punta a tirare a campare per portare a casa un anno di stipendio dei propri deputati. Di questo passo andiamo al voto nel 2037. Io dico: fate la legge elettorale che volete, poi fate scegliere gli italiani. Sono pronto a votare subito". Parola del leader della Lega Matteo Salvini che intervistato da Maria Latella per Sky TG24 ha affermato: "il leader del centrodestra sara' scelto dagli italiani: non lo sceglie Berlusconi, non lo scelgo io, non e' piu' il tempo delle dinastie".

Salvini ha puntato l'indice contro un atteggiamento di Berlusconi che giudica non coerente: "Non sto a commentare il fatto che mi dia dello 'sbruffoncello' - ha detto - il fatto che lo abbracci, che gli dica che ha ragione. Gli posso dare ragione quando parla del Milan. Ma quando c'è in ballo il futuro dell'Italia non è possibile tenere i piedi in due scarpe. Tenere il piede in due scarpe, un po' con il PD e un po' con Salvini, un po' con la Merkel e un po' con Salvini, un po' con L'Europa e un po' con Salvini, non si può più fare".

"Non prendiamo in giro la gente - ha aggiunto Salvini - o va bene una moneta tedesca o va bene una moneta italiana, non ci sono vie di mezzo. Quando Berlusconi dice che siamo d'accordo su quasi tutto, sul controllo della moneta non ha ancora capito cosa fare. Il giornale di casa sua peraltro sta scrivendo da una settimana che se usciamo dall'euro risparmiamo otto miliardi e l'Italia riparte, si mettessero d'accordo anche a casa Berlusconi".