Roma, 25 gen. (askanews) - La sentenza della Consulta sull'Italicum "significa voto subito. E' una bella giornata per la democrazia, spero che Gentiloni, Renzi, Alfano e compagnia non abbiamo paura degli italiani: la primavera è alle porte, spero porti le elezioni. E calendario alla mano, il 23 aprile penso possa essere una bella giornata di liberazione nazionale, in cui gli italiani possano riprendere il controllo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ai microfoni di SkyTg24.

Per quanto lo riguarda, "io sono pronto a sfidare Renzi e Grillo già domani. Cercheremo di costruire una coalizione alternativa alla sinistra e ai Cinque Stelle, a Renzi e a Grilo, la più ampia possibile", ha concluso salvini.