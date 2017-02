Salvini: nauseato da beghe Pd, non riesco a tifare per nessuno

"Spero di vincere non in base a errori altrui ma a bravura nostra"

Roma, 21 feb. (askanews) - "Ho la nausea delle beghe del Pd. Spero che la risolvano velocemente, non riesco a tifare per nessuno. Magari Renzi mi può stare umanamente più simpatico degli altri ma finisce lì. E spero di vincere non in base agli errori altrui ma alla bravura nostra". Lo afferma il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, a 'Di martedì', su La7.