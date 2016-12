Salvini: Italia è punto di arrivo e partenza terroristi Islam

Roma, 23 dic. (askanews) - "Ucciso stanotte vicino a Milano il killer di Berlino. Sono fiero delle nostre Forze dell'Ordine, sono preoccupato perché i terroristi spesso scelgono l'Italia come punto di partenza e di arrivo: l'infame assassino passeggiava tranquillo per strada. Intanto arresti di presunti terroristi in Germania e Australia. Ah già, ma è solo un caso, l'Islam è una religione di pace...". Lo ha scritto su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini.