Roma, 23 gen. (askanews) -"Berlusconi dice di apprezzare Gentiloni? Già in passato ha detto che Prodi non aveva governato male e che non escludeva un sostegno a Renzi. Apprezza Gentiloni, cos'altro c'è da aggiungere? Io sto lavorando per una alternativa seria al Pd e ai Cinque Stelle. Una alternativa seria non può stare con i piedi in due staffe. Anche i Cinque Stelle ormai dicono una cosa il lunedì e la smentiscono il martedì". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a Radio Cusano Campus, a proposito degli apprezzamenti del leader di Forza Italia per il governo Gentiloni e della possibilità di intese con i Cinque Stelle.