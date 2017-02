Salvini insiste su voto subito, Berlusconi continua ad ignorarlo

Milano, 3 feb. (askanews) - Da una parte i rumors sulla possibilità che Salvini rompa definitivamente con Bossi e non lo candidi alle prossime elezioni e il conseguente corteggiamento di Berlusconi al Senatur che trapela da Arcore; dall'altra l'obiettivo di Salvini (lo stesso di Renzi) di andare ad elezioni anticipate, che il leader leghista ripete come un mantra. Sono le due facce di una fase politica insolita in casa leghista, in cui il segretario del Carroccio sembra più vicino al "nemico" Pd che al naturale, storico alleato Berlusconi.

Fondato o meno che sia lo scenario di una possibile offerta di Berlusconi a Bossi di una candidatura in Forza Italia, magari da indipendente, le ultime sortite del leader leghista confermano il dato politico di fondo: una sorta di incomunicabilità tra i due leader, che proseguono ognuno sulla sua strada senza punti d'incontro: Salvini insiste nella richiesta di elezioni subito; Berlusconi, semplicemente, non risponde. Stesso registro sul merito delle singole questioni poste dal segretario federale: se per Salvini il presupposto di qualsiasi alleanza è l'uscita dall'euro, la risposta di Arcore è, ancora una volta, il silenzio.

Salvini ha affermato comunque di non credere all'ipotesi di una candidatura di Umberto Bossi nelle liste di Forza Italia: "Fantasie... Se poi Fi vuole candidare degli esterni...", ha detto oggi. Dopo l'altolà di Napolitano sul voto a giugno e altri segnali politici, sembra che le urne in primavera si allontanino. Per Salvini, invece, "si andrà al voto anticipato. Fortunatamente Napolitano parla a nome suo, forse.... Se ci sono elezioni anticipate, secondo voi agli italiani interessa che ci sia il congresso della Lega?".

E per raggiungere l'obiettivo del voto il prima possibile, la Lega "non si metterà di traverso a nessuna intesa sulla legge elettorale: presenteremo un solo emendamento, per il ritorno al Mattarellum che garantisce il rapporto tra eletto ed elettori", spiegano i parlamentari del Carroccio. Ma rispetto alla proposta di Franceschini di introdurre un premio alla coalizione, la Lega alza le spalle: "Facciano come credono, l'importante è che si vada a votare subito". Nè cambierebbero i termini del rapporto con Berlusconi: "I nostri paletti sono chiari, sia che si faccia il listone sia che si faccia una coalizione. E se poi Berlusconi pensa a come rompere l'alleanza dopo il voto per fare le larghe intese, può farlo sia col listone che con la coalizione...".