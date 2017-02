Salvini: deluso da Grillo su voto. Fi? Oggi alleanza impensabile

Roma, 13 feb. (askanews) - "E' impensabile trascinare l'Italia così per un anno. Il problema qui è anche Grillo" perché "i problemi dei 5Stelle a Roma li stanno confondendo e avere davanti più tempo per loro è molto meglio. Grilo cambia idea ogni quarto d'ora". Lo afferma il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che in una intervista al Corriere della Sera ribadisce la necessità di votare il prima possibile perché "questo brodo non va più bene a nessuno". "Peraltro - aggiunge Salvini su Grillo - sono rimasto anche abbastanza deluso dalle posizioni sull'euro e sull'Europa... Su certi temi e sui tempi speravo di non essere da solo", quindi con Grillo "strade diverse".

"Lo scelgono gli italiani chi sfida Renzi e chi sfida Grillo. Non lo decide Berlusconi e non lo decide Salvini. Non è più tempo di dinastie", avverte poi Salvini, ricordando che "Berlusconi è padronissimo di fare quello che vuole ma noi un passaggio di popolo tra l'8 e il 9 aprile lo faremo. Stiamo discutendo con Giorgia Meloni delle regole ma noi chiederemo agli italiani quale Italia vogliono". Alle prossime amministrative "le alleanze saranno decise comune per comune" ma, precisa, con Forza Italia "un conto è l'accordo a livello locale un altro è quello nazionale. Che oggi come oggi è impensabile. Non condiviso l'ipotesi di Umberto Bossi secondo cui si deve essere alleati di Berlusconi a vita".