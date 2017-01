Decida su Italicum e basta, no a sentenza all'italiana per perdere altro tempo

Roma, 23 gen. (askanews) - "Mi aspetto una decisione sull'Italicum. Qualunque essa sia, serve una decisione che non perda altro tempo. Sarebbe inaccettabile una sentenza all'italiana, che decide ma non decide. La Consulta domani stesso deve dare agli italiani una legge elettorale con cui si possa andare a votare già a maggio". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini, in vista della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'Italicum,

"Quando il Presidente del Senato usa il terremoto per dire lavoriamo ancora un anno fa - ha sottolineato a Radio Cusano Campus- una cosa di cattivo gusto, molti vogliono mantenere la poltrona, molti vogliono arrivare all'autunno per maturare il vitalizio. Questo Governo è privo di dignità, credibilità e autorevolezza. Pensiamo al ministro della pubblica istruzione, al ministro del lavoro, al ministro degli esteri. In un clima come questo non è il governicchio del fantasma Gentiloni a poter dare risposte".