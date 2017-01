Salvini: ancora aperta anche strada coalizione centrodestra

Milano, 27 gen. (askanews) - "Le due strade, quella di una corsa solitaria della Lega e quella dello sforzo di provare a creare una coalizione più larga sono entrambe aperte, sono strade che stiamo valutando". È quanto ha dichiarato il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa organizzata in via Bellerio, a Milano, al termine del Consiglio federale.

"Noi lavoreremo per avere coalizioni e forze riunite per prendere un voto in più di Renzi e di Grillo", ha spiegato Salvini, sottolineando che "lavorerò per coinvolgere più forze possibili escludendo i complici del Sì al referendum", precisando che "non è più il tempo del meno peggio" e che al centro ci deve essere "un programma chiaro e condiviso prima del voto".

"Siamo pronti alla battaglia, che sarà a livello nazionale", ha insistito il segretario del Carroccio, evidenziando che nel caso ci fosse il tempo per le primarie "come segretario della prima forza politica alternativa a Grillo e Renzi sono assolutamente pronto a competere con chiunque e dovunque".