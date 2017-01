Salvini: al voto entro giugno, primarie per candidato premier

Roma, 26 gen. (askanews) - "Voto subito: serve un Parlamento nuovo, serio, giovane, onesto, un governo credibile per bloccare l'immigrazione clandestina, per ridurre le tasse e portarle al 15% e per mettere in sicuerzza tutti quei pezzi d'Italia che sono a rischio valanghe, frane, alluvioni e terremoti. Questo vogliamo fare e lo vogliamo fare entro giugno". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

"Si può votare domani mattina - ha insistito Salvini - chiunque chieda un passaggio parlamentare vuole puntare al vitalizio, vuole mantenere la poltrona. Chi parla di passaggi parlamentari ha paura dei giudizi degli italiani, noi non ne abbiamo paura, ribadisco la nostra volontà di andare a votare entro giugno. Chi sarà il candidato premier lo sceglieremo alle primarie in tutta Italia e poi c'è da lavorare perché il mondo non aspetta la legge elettorale italiana".

Quanto alla proposta del Pd di fare il Mattarellum, Salvini afferma: "Noi ci staremmo se il passaggio parlamentare durasse 15-20 giorni. Se è una scusa per tirare a campare all'autunno e all'inverno dell'anno prossimo no. Ci sono migliaia di italiani fuori casa, nei container, bisogna dare pieni poteri ai sindaci e far emergere le responsabilità di chi ha sulla coscienze ai morti dell'Abruzzo. Tempo da perdere per legge elettorali non ne abbiamo". E l'ipotesi avanzata da M5s di armonizzare le leggi di Camera e Senato, il leader della Lega spiega: "Se c'è l'impegno da galantuomini di fare in fretta e votare le leggi entro la primavera noi ci siamo".