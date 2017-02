Salvini a Napolitano: in Paesi civili chi tradisce va processato

"Da noi è mantenuto a vita come senatore..."

Roma, 1 feb. (askanews) - "Nei Paesi civili chi tradisce il proprio Popolo viene processato, non viene mantenuto a vita come parlamentare, presidente e senatore". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, commentando le dichiarazioni di Giorgio Napolitano, per il quale "nei Paesi civili alle elezioni si va a scadenza naturale". Il tweet di Salvini è accompagnato dall'hashtag #napolitanovergogna.