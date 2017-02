Rossi: se Pd diventa partito di Renzi noi non ci stiamo

"Congresso non sia conta per rilegittimare Renzi"

Roma, 18 feb. (askanews) - La sinistra Pd non ci sta ad un congresso che serve solo a "riconsegnare il partito" a Matteo Renzi. Lo ha detto Enrico Rossi parlando all'iniziativa della minoranza del partito a Roma. "Ci si chiede di fare un congresso - per modo di dire - in poche settimane. Una conta per riconsegnare nel più breve tempo possibile la guida del partito al segretario. Noi non ci stiamo. Il Pd è per sua natura un partito plurale e di centrosinistra. Se si pensa di abolire la sinistra, o se si vuole che essa finisca per non contare nulla, la responsabilità della spaccatura ricade su chi non vuol capire".

"Io - ha aggiunto il governatore toscano - credo che il governo deve essere sostenuto e messo in condizioni di lavorare fino alla scadenza della legislatura. Penso che la conferenza programmatica proposta dal compagno Orlando si debba fare".

Ha avvertito Rossi: "Non siamo disposti a partecipare ulteriormente alla trasformazione del Pd nel partito di Renzi". E se l'obiettivo è fare ciò che "Macron sta facendo in Francia", con una politica "neo-reganiana, questa forza non sarebbe il Pd. La spaccatura sarebbe nei fatti".