"Ieri ha firmato un documento insieme a me e Speranza"

Roma, 20 feb. (askanews) - Enrico Rossi è già "fuori dal Pd" e si augura che anche Michele Emiliano sia "conseguente" con il comunicato congiunto firmato ieri. Il presidente della Toscana lo dice a 'Cartabianca', su Raitre. Quando gli viene chiesto se lui sia già fuori, Rossi risponde: "Beh, sì. Il Pd è diventato sempre più il partito di Renzi, non c'è spazio per una vera dialettica, si sarebbe dovuto aprire non ora ma già all'assemblea di dicembre".

Per quanto riguarda Emiliano, Rossi ha detto: "Mi auguro che con Emiliano si possa andare avanti, poi però sta a lui prendere le sue decisioni e le sue responsabilità. Ieri abbiamo firmato un comunicato insieme, dopodiché bisogna essere conseguenti".