Roma, 25 gen. (askanews) - Ogni sforzo possibile è stato messo in atto per raggiungere l'hotel colpito dalla slavina" e "salvare vite umane". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni durante la sua informativa al Senato. "All'inizio le operazioni sono state ritardate per le condizioni della viabilità e l'impossibilità di usare alcuni mezzi per il rischio slavine ha aggiunto ma poi "abbiamo raggiunto quel posto anche con le pelli di foca e lavorato con l'ultima generazione di sonde a vapore, voglio ringraziare la Protezione civile, abbiamo messo in campo 200 persone e tutti i mezzi possibili":