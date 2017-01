Ricci apre assemblea Pd: elezioni entro giugno, Renzi lo dirà

Rimini, 28 gen. (askanews) - "Molti dicono che la legislatura è finita il 4 dicembre, lo credo anch'io. Noi dobbiamo andare a votare in questo semestre, Renzi ne parlerà oggi pomeriggio". Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e responsabile Enti locali del Partito, nel suo intervento all'assemblea degli amministratori locali Dem in corso a Rimini.

"Tra maggio e giugno - ha aggiunto - andranno al voto mille Comuni, molti importanti e a ottobre ci saranno le elezioni regionali in Sicilia. Dobbiamo prepararci al meglio in queste amministrative, dobbiamo farlo con la testa larga, non con la testa stretta: se un sindaco è bravo lo riconfermiamo, non mi interessa di che corrente è".