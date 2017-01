Da febbraio il segretario in tour viaggiando in strada. questionari ai circoli. A fine mese summit ammministratori Pd

Roma, 18 gen. (askanews) - Un viaggio attraverso l'Italia per "ripartire", ascoltando i "territori". Matteo Renzi lo ha annunciato parlando oggi pomeriggio con i segretari regionali nella sede del Pd. Dopo aver aperto i lavori con un aggiornamento sulla situazione nelle zone terremotate, il leader democratico ha illustrato ai dirigenti regionali del partito il percorso per i prossimi mesi.

E' stato il segretario della Lombardia Alessandro Alfieri a fare un resoconto della riunione: "Abbiamo ragionato su come ripartire. Dopo l'iniziativa dei circoli del prossimo finesettimana e dopo l'assemblea degli amministratori che si terrà il 27 e 28 gennaio, andremo sui territori, dove le cose funzionano e dove non funzionano, come a Scampia. Un viaggio per l'Italia, su tre pullman. Abbiamo molto da fare". Alfieri ha parlato anche di un "questionario agli iscritti per ricostruire i circoli".