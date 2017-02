Renzi: ruolo Stato non è offrire reddito ma lavoro di cittadinanza

Colloquio ex premier con il Foglio, al termine del viaggio in California

Roma, 25 feb. (askanews) - "Il punto chiave su cui stiamo riflettendo è se puntare solo sull'innovazione non sia stato un errore. Che l'innovazione porti a riduzioni dei posti di lavoro, che ci sia rischio di una jobless society, è a questo punto chiaro". E' quanto afferma l'ex premier Matteo Renzi in un colloquio con il "Foglio", al termine del suo viaggio in California.

"Il tema non è il reddito di cittadinanza, che vuol dire dare a tutti dei soldi. Il tema è porre la condizione per avere un lavoro, se perdi il lavoro devi avere un paracadute che ti dia un sostegno economico che sia vincolato alla formazione professionale per rimettersi in gioco", aggiunge Renzi, che rimarca: "Il ruolo dello Stato è quello di offrire occasione di lavoro: è un lavoro di cittadinanza, non un reddito. E soprattutto il punto chiave è che dobbiamo dare un messaggio di sveglia, non di rassegnazione".