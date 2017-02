Renzi: Ranieri tradito dai suoi giocatori, ma tornerà...

Roma, 27 feb. (askanews) - "Le favole finiscono. E' normale. Prima o poi finiscono. Ma quando finiscono male la tristezza pervade non solo i bambini che hanno creduto alla favola. Lo scorso anno il calcio mondiale è stato letteralmente rivoluzionato da una piccola squadra inglese, il Leicester, che grazie a un italiano coraggioso e tenace come Claudio Ranieri ha trionfato in Premier League. A distanza di otto mesi la squadra gli si è rivoltata contro e mister Ranieri è stato esonerato: gli stessi che esaltavano l'impresa, hanno maramaldeggiato sul mister romano". E' questa la ricostruzione che Matteo Renzi, nel "pensierino della sera" che conclude come di consueto la sua newsletter enews, ha dedicato alle recenti vicende calcistiche del popolare allenatore ex Juve e Roma.

Nessun parallelo esplicito con la sua vicenda politica personale, però Renzi (che nel suo blog ha scritto di recente che "il futuro, prima o poi, torna") ha concluso così: "Ma anche se le favole finiscono, prima o poi, le persone vere restano. Chi conosce Ranieri sa che lui tornerà, mentre i giocatori che lo hanno tradito... chissà. Viva il calcio, viva le favole".