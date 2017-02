Renzi: pronto a qualsiasi confronto secondo regole e statuto Pd

Il 13 in Direzione parleremo di tutto. Sarà allargata a parlamentari e segretari provinciali

Roma, 6 feb. (askanews) - "Siamo pronti a qualsiasi confronto pubblico e democratico che sia rispettoso delle regole e dello Statuto interno. Accettare le regole e il risultato di un congresso o delle primarie è il primo passo per rispettare una comunità; e come ci insegna la storia anche recente, non sempre è accaduto". Lo scrive matteo Renzi segretario del Pd, nella e-news inviata ai suoi sostenitori.

E spiega: "Di tutto questo discuteremo lunedì 13 febbraio nella direzione già convocata. Ho chiesto alla presidenza del partito di allargare gli inviti anche a tutti i parlamentari e tutti i segretari provinciali. Almeno ci parliamo chiaramente, in faccia, di tutto. Rigorosamente in streaming, sia chiaro. Ma fino ad allora occupiamoci dei problemi veri, non delle risse interne".