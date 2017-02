Renzi: potrei non candidarmi premier, magari Gentiloni o Delrio

Roma, 3 feb. (askanews) - Matteo Renzi potrebbe non candidarsi a premier alle prossime elezioni. Il segretario del Pd lo dice in un colloquio con il Corriere della sera: "La prossima volta potrei non essere io. Magari potrebbe toccare ancora a Paolo Gentiloni, o a Graziano Delrio. Lo scenario della prossima legislatura imporrà probabilmente governi di coalizione. Attenzione, però. Trattare con l'Europa e ottenere risultati sarà più difficile, nel nuovo scenario internazionale".

Nel colloquio l'ex presidente del Consiglio si mostra più prudente rispetto alle elezioni anticipate: "Il punto è se votare a giugno, o a febbraio del 2018. Se si celebra il congresso si va all'anno prossimo, altrimenti si fanno le primarie. Non ho problemi a fare il congresso. Volevo farlo a dicembre ma me l'hanno impedito. E adesso lo invocano... Ma lasciamo stare!".

"Il clima politico - ammette Renzi - è cambiato, nel Paese. Sono il primo a esserne consapevole. So bene che se anche ottenessi un grande risultato, un 37 per cento dei voti, o addirittura un 42 per cento, non esisterebbero più le condizioni per avere un governo libero di fare le cose che ho in mente. Dunque, è bene ragionare sui pro e i contro delle elezioni anticipate. Si vuole andare avanti? Siamo pronti, se si ritiene che serva. Con Gentiloni il rapporto è tale che ci diciamo tutto. E capisco che l'obiezione di presentarsi al G7 di fine maggio con un governo dimissionario non offrirebbe una bella immagine dell'Italia. Ma in Europa andrà comunque un governo dimissionario dopo qualche mese, con la manovra finanziaria alle porte".

"Non mi va - sostiene Renzi - di essere raffigurato come una persona ròsa dalla voglia di andare alle elezioni anticipate per prendersi la rivincita. So che le elezioni non possono essere il secondo tempo dopo il referendum. Quando si perde a calcio, non ci si riprova con la pallanuoto. Io ho avuto la possibilità di tirare un calcio di rigore il 4 dicembre. Me l'hanno parato... Anzi, 41 a 59 significa che l'ho tirato male, malissimo. E adesso è cominciata una fase politica diversa".