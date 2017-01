Renzi: Pd vuole ballotaggio o Mattarellum, Consulta permettendo

Inciuci e larghe intese con Fi non servono al Paese, aprono autostrada ad M5s

Roma, 15 gen. (askanews) - Il ballotaggio "è il modo per evitare inciuci, governissimi, larghe intese tra noi e Forza Italia che non servono al Paese e aprono un'autostrada al grillini". Dunque la posizione del Pd sulla riforma elettorale resta "ballottaggio o se no Mattarellum". E "se poi dalla Corte verrà fuori un sistema diverso ci confronteremo con gli altri". Lo afferma il segretario del Pd Matteo Renzi, nella prima intervista pubblica a un quotidiano dopo le dimissioni da premier.

"Col maggioritario - sottolinea Renzi a Repoubblica- il Pd è il fulcro di un sistema simile alla democrazia americana. Con il proporzionale torniamo a un sistema più simile alla democrazistiana. Ma il Pd sarà decisivo comunque. Il futuro dell'Italia passa da noi, dai nostri sindaci, dalla comunità di valori della nostra gente. Che non ne può più di chi tutti i giorni spara contro il quartier generale".