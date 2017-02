Renzi: ok congresso Pd o primarie, ma chi perde rispetti chi vince

Roma, 2 feb. (askanews) - La scissione del Pd non sarebbe capita, va bene fare il congresso o le primarie, ma a patto che poi "chi perde rispetti chi ha vinto". Lo ha detto il segretario Pd Matteo Renzi in una intervista al Tg1.

"La scissione? Io penso proprio di no, non la capirebbe nessuno. Ci è stato chiesto di fare le primarie, il congresso, il referendum tra gli iscritti... Va bene tutto, qualsiasi sia lo strumento, per fare del nostro partito davvero un partito democratico. Però è importane che comunque vadano le primarie o il congressoà chi perde, il giorno dopo rispetti chi ha vinto, altrimenti è l'anarchia", sottolinea Renzi.

"Non so che giorno si voterà, non tocca a me deciderlo. Qualunque sia quel giorno è fondamentale che le forze politiche parlino dei problemi delle persone. Discutiamo di disoccupazione, di sicurezza, di banda larga, di innovazione, del futuro dell'ambiente. Altrimenti - aggiunge l'ex premier - le elezioni sembreranno solo una caccia alle poltrone".

La sconfitta al referendum è stata netta, "la botta si è sentita", ma ci sono "milioni di italiani che hanno votato sì e hanno voglia di dare una mano", anche per evitare "i giochi della prima repubblica che stiamo vedendo in queste ore", rimarca Renzi.