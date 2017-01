Renzi: non replico a D'Alema, non è lui il mio avversario

Avversario Pd non è nel nostro campo: è chi gioca carte superficialità e paura

Rimini, 28 gen. (askanews) - "Ai giornalisti che si aspettano una replica, dico riprovate, sarete più fortunati. L'avversario politico di questa comunità non è chi cerca di fare polemica all'interno della nostra area ma di chi prova a giocare le carte non del populismo ma della superficialità e della paura. Chi ci racconta che la politica non abbia senso". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, intervenendo all'assemblea degli amministratori locali Dem a Rimini, riferendosi, senza citarlo, all'iniziativa di Massimo D'Alema.