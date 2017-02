Renzi: in California cerco idee anti-populisti

Roma, 23 feb. (askanews) - "Il punto di questo viaggio in California è politico" ed è nella ricerca di idee anti-populisti. Lo ha sostenuto l'ex segretario Pd Matteo Renzi, in un colloquio con La Stampa.

"Dopo il referendum sembra che si sia tutto bloccato - ha rilevato Renzi - si torna al proporzionale, si torna alle scissioni, si torna alle esperienze che vengono dal passato". Il che "è rispettabile, perché lo avevamo detto che il referendum rappresentava un appuntamento importante e un nodo". Però, ha aggiunto, "mentre noi stiamo a discutere da tre mesi di come si fa il congresso del Pd, come si muove Sel, come Berlusconi e Salvini vanno d'accordo, fuori c'è un'Europa che continua ad essere il punto fondamentale in un mondo che viaggia a una velocità straordinaria. Allora - ha affermato Renzi - ho cercato di togliermi dalle polemiche, anche perché non sono più il presidente del Consiglio, e non sono più il segretario del Pd, in attesa del Congresso".

Renzi ha assicurato di "non essere venuto in California a fare il fighetto. Sto cercando di ossigenare il cervello e in quattro e quattr'otto abbiamo messo su questa roba di due giorni e mezzo, incontrando Elon Musk di Tesla, Tim Cook della Apple, il fondatore di Airbnb, Stanford, la comunità italiana". Oggi, ha continuato, "siamo in una fase in cui la gente vede l'innovazione come un pericolo, ma lo diceva anche quando Gutenberg aveva inventato la stampa, o all'epoca della rivoluzione industriale". Ma "la risposta al populismo potrebbe stare nella crescita favorita dall'innovazione - ha osservato Renzi - a condizione che ci aggiungiamo un pezzo mancato anche nella mia narrazione: come garantire un sistema di protezione a chi si sente tagliato fuori". Però "quando viene proposto, ad esempio dai Cinque stelle, il reddito di cittadinanza a tutti, è un messaggio sbagliato perché favorisce il ripiegamento su se stessi". Il messaggio invece deve essere: "Mettiti in gioco, provaci. Poi, se non ce la fai, io ti do una mano". Ed è "impossibile - ha detto facendo riferimento al travaglio che il suo partito sta attraversando - che questo dibattito nel Pd sia soltanto sulle regole, è cruciale e fondamentale che sia sulle idee".