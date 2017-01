Renzi: grazie presidente Obama, da sconfitta si può ripartire

Roma, 11 gen. (askanews) - "Considero un privilegio aver avuto la possibilità di conoscere Barack Obama e lavorare insieme a lui e alla sua squadra in molte circostanze. Lo ritengo un grande leader, un uomo che ha cercato di scrivere la storia con talento e coraggio. Il suo discorso finale, ieri, nella sua Chicago, mi ha commosso". Lo scrive il segretario del Pd, ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook.

"La storia sarà gentile con te, presidente Obama. E i democratici di tutto il mondo si aspettano ancora di sentir risuonare le tue parole, il tuo impegno, la tua passione. Grazie per questi otto anni. Grazie per i tre anni di lavoro insieme, per la tua amicizia e per i tuoi consigli. E grazie per averci insegnato che proprio dopo una sconfitta, come quella delle primarie in New Hampshire del 2008, si può e si deve ripartire dal Yes, we can", conclude Renzi.