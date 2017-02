Renzi: governo fa cose importanti ma se ne parla poco

Roma, 22 feb. (askanews) - "Credo sia giusto evidenziare che in queste ore il governo sta facendo cose molto importanti di cui si parla poco". Lo scrive Matteo Renzi, in un post su Facebook.

"A me - scrive l'ex premier e segretario - piace una definizione che molti giudicano fuori tempo: mi piace l'espressione 'patriota'. Mi sento cittadino del mondo e sono orgogliosamente italiano. Voglio bene al mio Paese. Per questo adesso che non sono più alla guida del governo voglio dire con ancora più forza di prima che faccio il tifo per l'Italia".

"Quando il premier Gentiloni - prosegue Renzi - firma l'accordo del progetto-periferie a Cagliari, quando il ministro Delrio presenta il nuovo Polo Mercitalia, strategico per il futuro dei nostri trasporti, insieme ai vertici di FS, quando il ministro Padoan spiega alle aziende tutti i benefici della Legge di Bilancio 2017 a cominciare da Industria 4.0 e dall'abbassamento delle tasse, quando il ministro Minniti prova a definire una nuova visione di sicurezza (e ho fatto solo quattro esempi, ma potrei continuare a lungo) tutti gli italiani che si sentono davvero patrioti hanno il dovere di sperare che le cose vadano meglio, non lamentarsi e criticare soltanto. Giudicatemi pure fuori moda, fuori tempo, insomma sempre fuori dai: ma essere patriota è bello. Abbiamo mille difetti, lo sappiamo, ma siamo un grande Paese. Non dimentichiamolo mai. Ed è giusto ribadirlo soprattutto adesso che sono totalmente fuori dal Palazzo. Viva l'Italia", conclude.