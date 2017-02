Renzi: D'Alema non ha mai digerito rospo, scissione Pd colpa sua

Roma, 26 feb. (askanews) - Massimo D'Alema "non ha mai buttato giù il rospo" che segretario del Pd fosse Matteo Renzi. E la scissione del Pd è colpa sua. Lo ha detto Matteo Renzi tornato in tv per un'intervista - la prima volta dopo la sconfitta al referendum costituzionale del 4 dicembre - a "Che tempo che fa" su Rai 3.

La scissione del Pd "a me dispiace molto, abbiamo fatto di tutto perchè chiunque non se ne andasse - ha spiegato -. Ma abbiamo avuto l'impressione che fosse un disegno già scritto, ideato e prodotto da D'Alema". Insomma, ha concluso Renzi, "non hanno mai mandato giù il rospo che un altro e non uno dei loro potesse competere per guidare il partito...". Quindi Renzi invita gli scissionisti del Pd "a parlare dell'Italia, delle loro idee e non di me" perchè la scissione "interessa al Palazzo e non alla base", ai cittadini.