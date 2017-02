Roma, 21 feb. (askanews) - "Abbiamo indetto il congresso, secondo le regole dello Statuto. Si terrà nei tempi previsti dallo Statuto. Chi ha idee si candidi. E vinca il migliore". E' quanto scrive il segretario dimissionario del Pd Matteo Renzi nella sua enews. "Se qualcuno vuole lasciare la nostra comunità, questa scelta ci addolora, ma la nostra parola d'ordine rimane quella: venite, non andatevene. Tuttavia è bene essere chiari - sottolinea Renzi -: non possiamo bloccare ancora la discussione del partito e soprattutto del Paese. È tempo di rimettersi in cammino. Tutti insieme, spero, ma in cammino. Non immobili. Il destino del Pd e del Paese è più importante del destino dei singoli leader".

"Penso che che la minoranza abbia il diritto di sconfiggermi, non di eliminarmi", ha detto ancora Renzi a poche ore dalla direzione del Pd convocata per avviare il congresso del partito e che dovrebbe sancire la scissione nel partito. "Ne sono molto dispiaciuto, anche perché i motivi di questa divisione - ha osservato - sono difficili da comprendere anche a noi, addetti ai lavori: figuriamoci ai cittadini normali".

"Non rassegnamoci amici, non rassegnamoci alla palude. Vi aspetto con le vostre idee al Lingotto e per email: matteo@matteorenzi.it", è l'esortazione di Renzi, che ha aggiunto: "Continuo a pensare che l'Italia abbia tutto per farcela e che ciò che ci serve sia soprattutto l'energia di rischiare e la volontà di sfidare il cambiamento senza vivere di rendita. Il dibattito del Pd vi ha stancato? Bene, aiutateci a ribaltarlo. Aiutateci a mettere a fuoco i problemi e le soluzioni vere del Paese. Mettiamo al centro l'Italia, sul serio. Il Lingotto sarà l'occasione per mettersi definitivamente alle spalle le polemiche di queste ore. E per raccontare che tipo di Paese vogliamo per i prossimi anni".

Infine Renzi ha fatto sapere: "Mentre gli organismi statutari decidono le regole del Congresso, io sono in partenza per qualche giorno per gli Stati Uniti", in California, per visitare "realtà interessanti", "soprattutto nel campo del fotovoltaico, un settore dove si incrociano innovazione, sviluppo e ambiente. Priorità - spiega l'ex premier -: imparare da chi è più bravo come creare occupazione, lavoro, crescita nel mondo che cambia, nel mondo del digitale, nel mondo dell'innovazione".