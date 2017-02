Renzi al Pd: amici e compagni anche basta, diamoci tutti regolata

Roma, 13 feb. (askanews) - Il Pd deve "darsi una regolata", lo ha detto Matteo Renzi aprendo i lavori della direzione Pd. "Se vai su Google e digiti 'resa dei conti Pd', emerge un dato sconvolgente. Anche basta, amici e compagni, diamoci una regolata, tutti insieme. Non è immaginabile che ancora una volta, a fronte di una grande speranza che abbiamo suscitato, tutto venga messa in discussione in questo modo".

C'è una "incredibile situazione, la politica italiana è bloccata e dobbiamo farcene carico", ha denunciato ancora Renzi. Perchè "improvvisamente è scomparso il futuro dalla narrazione" e "l'Italia sembra rannicchiata nella quotidianità", ha aggiunto.