Roma, 18 gen. (askanews) - Il Pd deve "uscire dal Palazzo", è ora che il partito metta da parte le "discussioni interne" e stia di più "tra le persone". E' questo, racconta chi era presente, il senso del discorso fatto da Matteo Renzi ai segretari regionali del partito riuniti a Roma al Nazareno. Una riunione che, comunque, tutti descrivono come "organizzativa", con pochissimo spazio all'analisi politica, sostanzialmente dedicata ad organizzare l'attività del partito "fino a Pasqua", ovvero fino alla data ultima per il possibile scioglimento delle Camere.

Renzi, per ora, non si spinge oltre, il leader Pd non avrebbe fatto cenno né alle possibili elezioni anticipate né a a programmi di lungo termine. "Attendiamo la Consulta", avrebbe ripetuto ai segretari regionali che lo ascoltavano, ribadendo che lui è a favore di un sistema "maggioritario", che sia il Mattarellum o un altro, perché è l'unico modo per evitare l'ingovernabilità e le larghe intese. Ma, appunto, avrebbe spiegato che solo dopo la sentenza della Consulta si potrà capire quali spazi d'azione ci saranno per provare a salvare un principio maggioritario nella legge elettorale.

A maggior ragione di elezioni Renzi non avrebbe parlato della durata della legislatura, tema assolutamente prematuro allo stato. Il partito, però, nel frattempo non può restare fermo e per questo il leader Pd ha illustrato un percorso che prevede la convocazione dei segretari regionali con cadenza regolare, eventi come l'assemblea dei sindaci il 27-28 gennaio, il "giro d'Italia" fatto dai giovani del Pd in pullman. E qualche tappa, "a sorpresa, coma a Scampia", vedrà ancora protagnista lo stesso Renzi. Il tutto, appunto, per "ascoltare" il Paese, un modo per fare il punto sull'azione dei 'mille giorni', per capire cosa ha funzionato e cosa no.