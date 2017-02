Renzi: a tutto c'è un limite, basta rinvii. Ora il congresso

Roma, 13 feb. (askanews) - Niente rinvii, adesso il Pd deve fare il congresso, seppure facendo in modo che tutti si sentano "a casa". Lo ha detto Matteo Renzi concludendo la direzione Pd. "Amici e compagni, c'è un limite a tutti. Abbiamo detto di fare il congresso, ci è stato detto di no, abbiamo detto di fare l'assemblea, ci è stato detto di no, abbiamo detto di fare la conferenza programmatica, ci è stato detto di no... Io non posso pensare che la gente che fa le feste dell'Unità ci venga a raccontare per l'ennesima volta che stiamo sei mesi a discutere tra di noi su cosa? Su niente".

"Tutto ciò che serve per creare un clima per cui ciascuno si senta a casa sua, sarà fatto. Ma se qualcuno ha paura del confronto lo deve dire. Io vorrei che le porte fossero aperte e spalancate e che ciascuno di noi si sentisse a casa, con la consapevolezza che l'ennesimo rinvio non sarebbe capito nemmeno dai nostri. Avete chiesto il congresso ? Venite, andiamo a fare un bel congresso. Con questo congresso il Pd sarà un partito ancora più democratico".