Renzi a minoranza Pd: non democratico chiedermi di non candidarmi

Roma, 19 feb. (askanews) - A chi in questi tre anni "ha pensato si stava meglio quando si stava peggio, non dico che siamo nemici e neanche avversari, ma dico mettetevi in gioco, non continuate solo a lamentarvi e non potete chiedere a chi si dimette di non candidarsi perchè è l'unico strumento con cui si evita la scissione. Non è una regola del gioco democratico". Lo ha detto Matteo Renzi, rivolgendosi alla minoranza Dem, all'assemblea Pd.

"Questa è l'ultima assemblea di questo mandato" ma "non è l'ultima assemblea del Pd. Il Partito democratico è più forte dei destini personali e dei leader, comunque si chiamino", ha proseguito aggiungendo: "Come comunità il Pd ha un passato, un presente e un futuro".