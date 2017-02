Renzi a iscritti Pd: ora leadership legittimata da popolo

Roma, 13 feb. (askanews) - Dopo la direzione del Pd di oggi Matteo Renzi invierà una lettera agli iscritti di cui i giornali, dal Corriere della Sera a Repubblica, alla Stampa, riportano alcuni stralci. "Da troppe settimane la discussione interna del nostro partito è totalmente incardinata sulle polemiche - scrive Renzi -. E' come se la sconfitta referendaria avesse riportato indietro le lancette dell'orologio: caminetti, correnti, equilibri interni. Tutta la politica italiana sembra tornata alla Prima Repubblica".

Dunque "bisogna rilanciare l'idea del Pd come motore del cambiamento" ma "per farlo abbiamo bisogno di due cose, un grande coinvolgimento popolare e una leadership legittimata da un passaggio popolare - sottolinea il segretario -. Ma abbiamo anche bisogno che chi perde il congresso o le primarie il giorno dopo rispetti l'esito del voto. Essere democratici non significa solo chiedere i congressi ma anche rispettarne i risultati quali essi siano".