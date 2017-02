Rai si dissocia da Asia Argento: "contro Meloni frasi ingiuriose"

Roma, 10 feb. (askanews) - "La schiena lardosa della ricca e svergognata, fascista ritratta al pascolo", firmato via Twitter da Asia Argento con foto della presidente di Fratelli d'Italia che mangia con gusto al ristorante ha determinato una netta presa di posizione della Rai di cui Asia Argento è dipendente. "Rai si dissocia dalle frasi ingiuriose sulla deputata Giorgia Meloni pubblicate da Asia Argento sui social network. Affermazioni che, pur se espresse nel contesto dei propri account social, sono molto distanti dallo spirito del servizio pubblico", ha scritto in una nota viale Mazzini.

A sollecitare l'intervento della Rai e rendere pubblica nella serata di ieri la polemica era stata per prima la stessa Meloni. "Pubblico questo commento di Asia Argento a una foto che mi ha fatto di nascosto (temeraria) - ha scritto su Facebook la leader di Fratelli d'Italia rispondendo via social al messaggio dell'attrice - perché, al di là dei soliti insulti triti e ritriti che non mi interessano, mi ha molto colpito che abbia parlato della mia 'schiena lardosa'. Lo pubblico per dire a tutte le donne che hanno partorito da pochi mesi e che per dimagrire non usano la cocaina di non prendersela se qualche poveretta fa dell'ironia sulla loro forma fisica. Valeva la pena mille volte di prendere qualche chilo. Ps. E sappiate che pagate il canone Rai anche per stipendiare gente di questa levatura".