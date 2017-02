Prodi: votare nel 2018 quando finirà la legislatura

Roma, 12 feb. (askanews) - L'ex presidente del Consiglio ed ex numero uno della Commissione Europea Romano Prodi non ha cambiato idea: occorre andare alle urne al etrmine naturale della legislatura nel 2018. "Su questo mi sono pronunciato già varie volte, secondo me bisogna votare al tempo dovuto, la legislatura finisce questo altr'anno, si voti questo altr'anno", ha detto Prodi intervistato per diMartedì, in onda martedì 14 febbraio su La7 alle ore 21.15. Con quale legge elettorale? "Sono sempre stato - ha risposto - per il collegio uninominale perché con la crisi dei partiti almeno si conosce chi è il candidato, un piccolo collegio è uno deve conquistarsi gli elettori".

Una larga parte dell'intervista a Prodi, che ha ribadito di non svolgere più attività politica, è stata dedicata al centrosinistra. Scalfari scrive che il centrosinistra deve ricompattarsi per combattere populismi, che ne pensa? "Cosa vuole? Io ho vissuto - ha risposto Prodi - per mettere insieme tutti i riformismi, tutti coloro che vogliono aiutare il paese, per me è un discorso di un'azione che coinvolga le energie più innovative del Paese, è importante, per il resto vede non faccio più politica... Infatti mi ha trovato a passeggiare..."

Prodi ha detto di non essere più iscritto al Partito Democratico: "Non sono iscritto al Pd da tre anni, è per quello che ho una certa discrezione a parlare di certe cose, non bisogna mai disturbare i conducenti...".

E per riunire il centrosinistra cosa pensa della proposta di Pisapia? "Ho una stima personale per Pisapia - risponde l'ex premier a diMartedì - la proposta vedremo come si articolerà... Ho passato tutta la mia vita politica per mettere assieme i riformismi, cattolico, socialista, liberale, in modo da creare un paese nuovo..."