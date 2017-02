Pd,Speranza: bene Orlando, prima di conta confronto culturale

Roma, 13 feb. (askanews) - "Il congresso se è tentativo di una sterzata vera, di un confronto vero, su cosa pensiamo debba essere la nostra risposta alla crisi della sinistra nel mondo va benissimo. Dico a Matteo Orfini: il gioco delle figurine è un rischio. Io ho paura che la nostra discussione non riesca a stare a quel livello lì. E alcune cose che ho ascoltato da Orlando, in primo luogo costruire un perimetro culturale prima del momento di conta, mi sembra vadano nella direzione giusta". Lo ha detto Roberto Speranza, intervenendo alla direzione del Pd.

"Credo - ha aggiunto - che il congresso sia auspicabile e giusto per un grande partito, sta già arrivando". Per Speranza "la discussione di oggi è stata di alto livello e a mia memoria tra le migliori degli ultimi anni e prova a indicare se abbiamo un terreno vero e comune. Partire di qui è la cosa più giusta per provare a capire se questo c'è".

"Noi - ha concluso - abbiamo il tempo per mettere il treno sui binari ed evitare che deragli, abbiamo il tempo per fare un lavoro al governo che serve. Su referendum della Cgil c'è una domanda politica di un pezzo di mondo che deve stare con Grillo, con la destra o con noi? Bisogna avere il coraggio di trasformare il rischio di un referendum in una opportunità, attraverso un lavoro parlamentare per recuperare sintonia con il nostro mondo".