Pd,Orlando:scissione al bando,mia candidatura non a ordine giorno

Roma, 14 feb. (askanews) - Io candidato della minoranza? "Questo non è un tema all'ordine del giorno, prima di tutto bisogna mettere al bando la scissione. Io credo che le istanze della sinistra dovrebbero trovare un luogo di confronto sul merito, non sulle procedure. Per questo propongo un confronto su questi temi su cui se ci si divide è fisiologico mentre sulle procedure non ha senso". Lo afferma il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, parlando a Rainews24 della situazione nel Pd all'indomani della Direzione.

"Spendersi per l'unità - aggiunge - ha sempre un senso, la sinistra divisa ha sempre pagato un prezzo altissimo".