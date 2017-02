Pd,Delrio: appello Renzi importantissimo, ora nessuno ha più alibi

"E' stato fatto di tutto per evitare scissione. Ma se qualcuno aveva già deciso non basterà"

Roma, 17 feb. (askanews) - "L'appello di oggi che il segretario ha fatto è molto importante, tutti sono indispensabili in questo partito: adesso non ci sono più alibi, chi vuole rimanere e continuare a discutere può venire domenica in assemblea". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, arrivando a palazzo Chigi per la riunione del Consiglio dei ministri.

"Abbiamo fatto pressione - ha aggiunto - perchè si facesse tutto il possibile per evitare questa scissione, si mettesse in campo qualsiasi iniziativa. L'appello che fa oggi Renzi è molto importante, ieri pomeriggio ci eravamo visti e avevamo discusso a lungo sul fatto che va tolto ogni alibi a coloro che pensano che questa scissione si possa fare sulla base di un ritardo, di una settimana in più o in meno. Se qualcuno ha già deciso è ovvio che nessun appello lo farà deistere".