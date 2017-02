Pd,Berlusconi punta su Emiliano: sa parlare a gente, può farcela

Per il Cav Governatore Puglia ha chance se congresso aperto a non iscritti

Roma, 14 feb. (askanews) - Per Matteo Renzi è diventato una spina nel fianco, un (ex) amico che ora si candida addirittura a sfidarlo alla segreteria del Pd. Ma per Silvio Berlusconi è da tenere in grandissima considerazione. Già, perché il Cavaliere è convinto che Michele Emiliano abbia appeal e anche chance di successo.

Il leader azzurro lo ha confidato a diversi interlocutori in questi giorni. "Ha la grinta giusta, è uno che parla alla pancia della gente, in maniera diretta", avrebbe argomentato. E non solo, Berlusconi è convinto che "potrebbe anche farcela, soprattutto se il congresso fosse aperto ai non iscritti". La sua convinzione, infatti, è che il presidente della Regione Puglia sia capace anche di intercettare un po di voto grillino.

Va detto che dopo l'innamoramento con relativa delusione per Matteo Renzi, il leader di Forza Italia sembra essere molto interessato a tutti quelli che, per una ragione o per un'altra, possono mettersi di traverso sulla strada del segretario Pd: su Gentiloni, per esempio, ha speso parole così positive da far infuriare Matteo Salvini.

Con Emiliano, tuttavia, i buoni rapporti cominciano molto tempo fa. C'è una data precisa: 13 aprile 2013. L'allora sindaco di Bari, in occasione di un comizio elettorale del presidente azzurro nella sua città, lo omaggio con uno striscione che recitava: "Caro Silvio, bentornato a Bari". Ovviamente ne seguì un mare di polemiche.

Ma Emiliano quella scelta l'ha sempre rivendicata. Anzi, l'episodio è stato ricordato recentemente dai due protagonisti durante il ricevimento al Quirinale con le alte cariche dello Stato. Al separietto erano presenti, oltre alle deputate Michela Vittoria Brambilla e Laura Ravetto (di cui Emiliano è stato testimone di nozze), anche diversi giornalisti. Un dialogo che si è concluso con un impegno di Berlusconi: "Ti prometto che se passerai dalle parti della Brianza ti farò trovare uno striscione con la scritta 'Benvenuto presidente'".