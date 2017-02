Pd, ultima trattativa con Emiliano su primarie dopo comunali

Roma, 19 feb. (askanews) - I bersaniani hanno ormai le valigie in mano, ma un'ultima trattativa nel Pd sarebbe in corso, l'interlocutore sarebbe Michele Emiliano. Il presidente della Puglia interverrà in assemblea, e questo è già un segnale visto che gli altri esponenti della minoranza si sono fatti rappresentare dall'intervento di Guglielmo Epifani.

Nel merito, Emiliano starebbe chiedendo al segretario di avviare un confronto programmatico da concludersi prima delle amministrative e di rinviare le primarie per l'elezione del nuovo segretario a dopo il voto per le comunali. Ieri Emiliano ha indicato ufficialmente settembre, come data per le primarie, ma in realtà si starebbe trattando su un'ipotesi che potrebbe essere più accettabile per Matteo Renzi, ovvero chiudere tutto entro fine giugno.

I contatti sono in corso, sia il fronte renziano che quello vicino a Emiliano per ora non si sbilanciano, ma i lavori sono avviati. In ogni caso, secondo quanto si apprende, non è prevista una replica di Renzi.