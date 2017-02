Pd, Rossi: nasceranno nuovi gruppi parlamentari pro governo

Roma, 20 feb. (askanews) - E' probabile che nasceranno nuovi gruppi parlamentari, a sinistra, a sostegno del governo Gentiloni. Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, rispondendo ad una domanda a RaiNews 24. Tale domanda, per Rossi, è comunque da porre "a chi siede in Parlamento, ma penso che sia normale che appoggino il governo". "Non sono d'accordo con Fratoianni (eletto nel fine settimana segretario di Sinistra italiana, ndr) - ha poi aggiunto Rossi - che ci ha chiesto di non sostenere Gentiloni".

"Renzi ha alzato un muro e ci ha dato solo bastonate. La scissione è una sua scelta, non ci resta che prenderne atto" ha ribadito Rossi annunciando di avere intenzione di "rispedire la mia tessera del Pd alla sezione cui sono iscritto". "Tra l'altro - ha concluso Rossi - l'avevo rinnovata da poco, con una lettera di spiegazioni, e magari anche di andare a trovare il segretario locale".