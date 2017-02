Pd, Rossi: alzato muro, maturi i tempi per formare nuova area

"Per noi la strada è un'altra"

Roma, 19 feb. (askanews) - "È stato alzato un muro, sia nel metodo che nella forma. Per noi la strada è un'altra. Sono maturi i tempi per formare una nuova area". Lo ha detto Enrico Rossi, governatore della Toscana, a margine dell'assemblea del Pd.

"Ci sono stati - ha aggiunto - milioni di cittadini che hanno abbandonato questo Pd. Noi abbiamo posto lo stesso problema che milioni di cittadini pongono e che avvertono il Pd come un partito non più di sinistra. Abbiamo provato ad avanzare alcune idee e invece è stato alzato un muro e non abbiamo avuto nessuna risposta di merito nè di metodo".