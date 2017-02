Pd, Rosato: minoranza sempre polemica, specializzata in giravolte

Roma, 13 feb. (askanews) - "La minoranza faccia pace con se stessa. Il congresso l'hanno chiesto loro e adesso che c'è l'intenzione di anticiparlo non va più bene. E' una tattica di logoramento che fa male al Pd e al Paese". Lo afferma in una intervista a Repubblica il capogruppo del Pd alla Cameram Ettore Rosato.

Insomma, aggiunge, "polemizzano su tutto, sono specializzati in giravolte. Per questo è meglio fare il congresso prima possibile" e "lo faremo come le altre volte nè più nè meno. Tre mesi possono bastare, più o meno il tempo impiegato da Guglielmo Epifani nel 2013". Il voto? "Andare alle urne a giugno l'ho sempre vista come una cosa utile al Paese, non al Pd o a Renzi. Una campagna elettorale che duri un altro anno non aiuterebbe l'Italia".