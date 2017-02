Pd, Rosato: carte bollate? Emiliano si occupi di contenuti

Roma, 25 feb. (askanews) - "Tutto quel che c'è nel Pd generalmente non è mai soporifero. Renzi starà sui contenuti e mi auguro sia così anche per Emiliano. Abbiamo trovato delle regole condivise ed è difficile che Emiliano possa ricorrere alle carte bollate dopo avere votato all'unanimità le regole". E' quanto afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, in un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo coì a chi gli chiede di commentare quanto affermato dl governatore della Puglia. "Spero - aggiunge - che non si scenda mai nella denigrazione dei compagni di partito, non sarebbe accettabile per la nostra comunità".

"Orlando è una persona seria. Per me è scontato che la sua campagna si svolgerà nel rispetto delle regole e, io credo, anche nel rispetto dell'etica di partito", continua Rosato, che in merito alla scissione portataa avanti da Bersani e Speranza, i cui gruppi parlamentari si chiameranno 'Democratici e progressisti', afferma: "Il confronto con la parola democratici non mi preoccupa. La formula politica invece mi sembra già sperimentata tante volte, da frange marginali della sinistra scissionista".

Il presidente dei deputati Pd è convinto che la scelta di far svolgere le primarie il 30 aprile chiuda "qualsiasi illazione sul fatto che si possa ancora votare a giugno. Chiunque abbia un po' di conoscenza delle istituzioni, sa che sarebbe anche tecnicamente impossibile".