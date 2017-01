Pd, Renzi sul blog: basta partito tasse, rottamare "Dracula"

Roma, 30 gen. (askanews) - "Rottamare Dracula" è il titolo di un post pubblicato sul suo blog da Matteo Renzi, in cui afferma: "Siamo stati dipinti come il partito che sapeva solo alzare la pressione fiscale" e invece "per vincere la sfida delle tasse bisogna rottamare il modello Dracula che per anni e stato la base di alcuni ministri del centrosinistra e del governo Monti: scommettere su un fisco amico, come abbiamo fatto. Abbassare le tasse, aumentare la lotta intelligente all'evasione".

"La sinistra e le tasse - osserva l'ex premier - hanno sempre avuto una relazione complicata, in Italia. Siamo stati dipinti come il partito che sapeva solo alzare la pressione fiscale, abbiamo dato l'idea di considerare le tasche degli italiani come il bancomat per risolvere ogni problema di bilancio. Alcuni nostri dirigenti del passato, poi, si sono presentati quali campioni della lotta all'evasione attraverso un metodo assurdo: un fisco vampiro, controlli a tappeto, la logica della punizione prima di tutto. Una scelta sbagliata e devastante".