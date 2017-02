Pd, Renzi: su tempi e regole congresso decide assemblea

Roma, 13 feb. (askanews) - "Sono state raccolte firme per un documento perchè si svolga il prima possibile l'assemblea, che ha la sovranità statutaria per decidere tempi e modalità del congresso e che deve potersi esprimere nel pieno rispetto delle regole". Lo ha detto il segretario Matteo Renzi, nella replica tenuta alla direzione nazionale del Pd.

"Dopo due mesi in cui tutte le volte in cui sono state avanzate proposte - ha aggiunto - il giorno dopo ci è stato detto di cambiare posizione. Un punto va messo, non io ma l'assemblea che è sovrana".