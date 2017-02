Pd, Renzi: non voglio scissioni, congresso prima delle elezioni

"Se ci sarà rottura non ci saranno alibi"

Roma, 13 feb. (askanews) - "Credo che sia buon senso da parte di chi ha responsabilità di conduzione di una comunità accettare l'invito a fare il congresso prima delle elezioni. Io non voglio scissioni e se le voglio le vorrei sulla base di una discussione, se ci dovrà essere una scissione, e io spero di no, che sia senza alibi, non con l'alibi del calendario". Lo ha detto Matteo Renzi, alla direzione nazionale del Pd.