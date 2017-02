Pd, Renzi: non litighiamo su niente, essere pronti per il futuro

Roma, 22 feb. (askanews) - "Il futuro, prima o poi, torna. E allora facciamoci trovare pronti: anziché litigare sul niente, proviamo a imparare da chi sta costruendo il domani prima degli altri", convinti che "non si possa vivere nella paura di tutto, sempre". Lo scrive Matteo Renzi sul suo blog, nel suo primo giorno di viaggio in California.

"Mi ha colpito - tra l'altro - la visita a Tesla, l'innovativa azienda di auto elettriche che ha il quartier generale a Palo Alto", ha raccontato l'ex premier riferendo di avere "incontrato il vulcanico fondatore, Elon Musk, una personalità che mi aveva sempre incuriosito molto e che non avevo mai conosciuto prima di oggi. Difficile sintetizzare in breve i contenuti della chiacchierata. La scommessa sulle energie alternative per la mobilità, ma anche per la casa, il sogno di rendere possibile la vita su Marte, il super treno chiamato HyperLoop che sta facendo i primi esperimenti proprio in questi mesi, il design, l'Europa, la sostenibilità". (segue)