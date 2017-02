Pd, Renzi: non capisco scissione su data congresso e non su idee

Roma, 15 feb. (askanews) - "Mi domando come sia possibile fare una scissione sulla data di convocazione del congresso e non sulle idee. Ma non è la prima volta che alcuni compagni di partito cercano ogni pretesto per alimentare tensioni interne. E io non voglio dare alcun pretesto, davvero. Voglio togliere ogni alibi". Lo scrive Matteo Renzi, nella sua e-news.