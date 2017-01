Roma, 20 gen. (askanews) - Il segretario del Pd, Matteo Renzi, è nella sede del partito al Nazareno, dove sta incontrando alcuni esponenti del partito. Stamani, secondo quanto si apprende, Renzi ha visto, tra gli altri, Dario Franceschini, Matteo Orfini e Piero Fassino.

La manifestazione dei circoli che era stata programmata per domani è stata annullata in seguito all'emergenza terremoto e maltempo in Centro Italia. Per quanto riguarda la nuova segreteria, potrebbe essere annunciata domani, come previsto, anche se non è escluso uno slittamento.